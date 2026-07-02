Поезда из Москвы задерживаются в Татарстане из-за схода вагонов с рельсов

В Татарстане два вагона грузового состава сошли с рельсов, из-за ЧП были задержаны пассажирские поезда. По данным Горьковской железной дороги, сейчас в пути задерживаются девять поездов.
Сход вагонов товарного поезда произошел ночью на перегоне Корса — Арск. Никто не пострадал. Движение на участке приостанавливали, позднее был открыт один путь. Причина происшествия не уточнялась.
Сейчас в пути задерживаются поезда:
№ 215 Барнаул — Адлер,
№ 6 401 Шемордан — Казань,
№ 112 Москва — Круглое Поле,
№ 96 Москва -Барнаул,
№ 82 Москва — Улан-Удэ,
№ 26 Москва — Ижевск,
№ 52 Нижний Новгород — Ижевск,
№ 7 124 Казань — Ижевск,
№ 6 421 Казань — Сосновка.
Железнодорожники напомнили, что информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» и по телефону Центра поддержки клиентов.