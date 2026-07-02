Педагоги Хабаровского края стали победителями и призерами Всероссийского фестиваля методических разработок «Лента памяти»

Подвели итоги Всероссийского фестиваля методических разработок по кинопедагогике «Лента памяти». В фестивале «Лента памяти» в этом году приняли участие 355 методических разработок из 51 региона России, а финалистами стали 189 работ. Участники представили оригинальные сценарии занятий, где через анализ фильмов раскрываются темы исторической памяти о жертвах нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. По итогам фестиваля победителями и призерами признали 42 методические разработки, две из них — из Хабаровского края. Победителем направления «Кинопедагогика в системе работы с детьми старшего подросткового возраста» стала школа № 23 Комсомольска-на-Амуре. Учитель русского языка и литературы Елена Смирнова и педагог дополнительного образования Анна Супрун представили методическую разработку «Ансамбль, рожденный в огне». Призером направления «Кинопедагогика в образовательных организациях среднего профессионального образования» стал Ванинский межотраслевой колледж. Преподаватель истории Татьяна Прилипская и методист Олеся Пеунова подготовили разработку «Пусть память эта болью отзовется… Эшелоны, которые не вернуть…». В октябре в Москве пройдут финальные мероприятия фестиваля и торжественная церемония награждения победителей и призеров. Лучшие методические работы опубликуют в сборнике.