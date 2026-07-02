Лантратова помогла жительнице Белгородской области получить лекарства

«Незамедлительно направили вопрос в Минтруда РФ. Министерство совместно с профильными структурами оперативно внесло изменения в федеральный перечень — необходимые средства урологического направления теперь доступны для оформления по электронному сертификату. Кроме того, заявительнице уже были переданы необходимые комплекты в рамках действующих поставок», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».