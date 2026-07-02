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В Москве за выходные может выпасть до половины месячной нормы осадков

С субботы по понедельник в Москве может выпасть 43 мм осадков. Это половина месячной нормы июля, сообщил «РИА Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

С субботы по понедельник в Москве может выпасть 43 мм осадков. Это половина месячной нормы июля, сообщил «РИА Новости» специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ближайшие три дня, по прогнозам синоптиков, температура днем в столице опустится до +19…+22°С. «В выходные и особенно в понедельник будет довольно дождливо…, четыре ведра воды на метр площади, или половина месячной нормы», — рассказал господин Тишковец.

С начала этой недели в Москве держится тридцатиградусная жара, в городе объявлен оранжевый уровень опасности. Сегодня синоптики прогнозируют самый жаркий день с начала лета. В метро и на вокзалах города бесплатно раздают воду.