В Москве за выходные может выпасть до половины месячной нормы осадков

В ближайшие три дня, по прогнозам синоптиков, температура днем в столице опустится до +19…+22°С. «В выходные и особенно в понедельник будет довольно дождливо…, четыре ведра воды на метр площади, или половина месячной нормы», — рассказал господин Тишковец.