Изменился срок подачи данных о стаже для пенсии с 1 июля

С 1 июля 2026 года в Волгограде и других городах России изменится срок подачи сведений о страховом стаже работников, выходящих на пенсию. Об этом сообщила РИА эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. Волгоградские работодатели также должны учитывать новые правила.
Теперь работодатели обязаны передавать данные в Социальный фонд России в течение трех рабочих дней со дня обращения сотрудника или запроса фонда. Ранее это можно было сделать в течение трех календарных дней. Изменения вступают в силу с 1 июля 2026 года.
«С 1 июля 2026 года вступают в силу поправки, которые корректируют сроки предоставления работодателями сведений о страховом стаже для назначения пенсий. Изменение адресовано, в первую очередь, работодателям», — сказала Подольская.
По словам эксперта, нововведение носит технический характер. Новые правила снижают риск нарушения сроков в ситуациях, когда обращения приходятся на выходные или праздничные дни.
Ранее сообщалось о новых правилах учета данных в СФР.