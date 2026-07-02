Изменился срок подачи данных о стаже для пенсии с 1 июля

Теперь работодатели обязаны передавать данные в Социальный фонд России в течение трех рабочих дней со дня обращения сотрудника или запроса фонда. Ранее это можно было сделать в течение трех календарных дней. Изменения вступают в силу с 1 июля 2026 года.