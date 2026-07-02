Детское оборудование устанавливают на пляжах Самары

В Самаре все официальные пляжи готовы к посещению, заявили в мэрии. Но на них еще осталось установить детское оборудование, так что подготовка к пляжному сезону пока продолжается. Напомним, что в этом году в Самаре установили более 1200 единиц пляжного оборудования.