Детское оборудование устанавливают на пляжах Самары

В Самаре все официальные пляжи готовы к посещению, заявили в мэрии. Но на них еще осталось установить детское оборудование, так что подготовка к пляжному сезону пока продолжается. Напомним, что в этом году в Самаре установили более 1200 единиц пляжного оборудования.
«Пожалуйста, будьте аккуратны в зонах монтажа, не мешайте работе специалистов», — обратилась городская администрация к жителям и гостям Самары.
Также посетителей пляжей просят бережно относиться к установленному оборудованию, чтобы оно долго приносило пользу.
Между тем, 2 июля вода в Волге начала прогреваться, а на выходных в Самару придет настоящая летняя жара.