В Москве за трое суток может выпасть половина месячной нормы осадков

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Половина месячной нормы июля, или 43 миллиметра осадков, может выпасть в Москве за трое суток с субботы по понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В выходные и особенно в понедельник (в Москве — ред.) будет довольно дождливо — за трое суток на город прольется до 43 миллиметров осадков, четыре ведра воды на метр площади, или половина месячной нормы», — рассказал Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что показания термометров понизятся: в сумерках — от плюс 17 до плюс 14 градусов, в середине дня — всего плюс 19 — плюс 22 градуса.