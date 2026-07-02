Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве за трое суток может выпасть половина месячной нормы осадков

Тишковец: в Москве за 3 дня может выпасть половина месячной нормы осадков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Половина месячной нормы июля, или 43 миллиметра осадков, может выпасть в Москве за трое суток с субботы по понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В выходные и особенно в понедельник (в Москве — ред.) будет довольно дождливо — за трое суток на город прольется до 43 миллиметров осадков, четыре ведра воды на метр площади, или половина месячной нормы», — рассказал Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что показания термометров понизятся: в сумерках — от плюс 17 до плюс 14 градусов, в середине дня — всего плюс 19 — плюс 22 градуса.