В Волгограде рабочая неделя завершится шестибалльной магнитной бурей

По прогнозу специалистов, в течение 2 июля геомагнитная обстановка останется в спокойном состоянии, однако всё резко начнёт меняться в ночь на следующие сутки. В 00:00 произойдёт рост возмущений магнитосферы Земли до возбуждённого уровня — более 4 баллов, а с 3:00 до 6:00 ожидается основной геомагнитный удар мощностью более 6 баллов. На пиковых отметках шторм будет находиться до 9:00, однако в последующий период активность магнитосферы снизится. Полностью обстановка должна нормализоваться лишь во второй половине дня 4 июля.