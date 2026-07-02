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В Волгограде рабочая неделя завершится шестибалльной магнитной бурей

Учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили волгоградцев о надвигающейся магнитной буре. Земля окажется.

Учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупредили волгоградцев о надвигающейся магнитной буре. Земля окажется в эпицентре геомагнитного шторма уже 3 июля. Как ожидается, удар будет силой порядка шести баллов.

По прогнозу специалистов, в течение 2 июля геомагнитная обстановка останется в спокойном состоянии, однако всё резко начнёт меняться в ночь на следующие сутки. В 00:00 произойдёт рост возмущений магнитосферы Земли до возбуждённого уровня — более 4 баллов, а с 3:00 до 6:00 ожидается основной геомагнитный удар мощностью более 6 баллов. На пиковых отметках шторм будет находиться до 9:00, однако в последующий период активность магнитосферы снизится. Полностью обстановка должна нормализоваться лишь во второй половине дня 4 июля.

Фото из архива ИА «Высота 102».