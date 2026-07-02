Аппетиты Кузнецова, рекламные деньги и роковая травма Кравцова: что на рынке КХЛ

Рокировка Барабанова на Бывальцева: «Автомобилист» бьет рекорды КХЛ, а «Ак Барс» уходит в разрушение.
Переход Александра Барабанова в екатеринбургский «Автомобилист» стал, пожалуй, главным финансовым событием этого лета в КХЛ. Лучший бомбардир казанцев в минувшем плей-офф все-таки выбрал Урал, и финансовая сторона сделки действительно впечатляет. По имеющейся информации, суммарный доход нападающего в Екатеринбурге составит около 124 миллионов рублей за сезон. При этом значительную часть этой суммы клуб аккуратно вывел из-под потолка зарплат через рекламные соглашения. Для «Автомобилиста» это классический шаг: клуб готов переплачивать топ-игрокам ради сиюминутного результата, даже если это грозит перекосом в платежной ведомости и снижением мотивации внутри коллектива.
В Казани удержать лидера на таких условиях не смогли, да и вряд ли планировали повторять столь щедрое предложение. Взамен атакующей опции «Ак Барс» получил Алексея Бывальцева. Это добротный, проверенный хоккеист, который отлично подходит для черновой работы. Бывальцев добавит команде надежности в меньшинстве, физической плотности в нижних звеньях и порядка на точке вбрасывания. Но если рассматривать этот трансфер как прямую рокировку, то казанцы очевидно теряют в созидании. Алексей — исполнитель совершенно другого плана, и ждать от него тонких передач или нестандартных решений в атаке бессмысленно.
Для тренерского штаба Анвара Гатиятулина этот размен большой радости точно не приносит. Да, Бывальцева он неплохо знает и трудяги лишними не будут, но Барабанов в плей-офф фактически тащил на себе креативную составляющую «Ак Барса», помогая в большинстве. Бывальцев же — это системный центр для третьей-четвертой тройки, способный «выжигать» лед в разрушении, а не двигать команду вперед у чужих ворот.
Фото: ak-bars.ru.
В итоге кадровый баланс «Ак Барса» заметно смещается в сторону прямолинейного и силового хоккея, что вряд ли может радовать болельщиков и самого Анвара Гатиятулина. Без качественной замены Барабанову в первом звене атака казанцев рискует стать слишком предсказуемой для соперников. Затыкать дыры в топ-6 исключительно за счет трудолюбивых ролевиков — стратегия опасная, особенно если клуб по-прежнему декларирует большие задачи. Пока этот размен выглядит как вынужденный шаг назад в плане творчества, и менеджменту придется сильно постараться до старта сезона, чтобы найти баланс между разрушением и созиданием.
Минус «Нефтехимик»: почему Евгений Кузнецов до сих пор без клуба и при чем здесь финансовые аппетиты.
Эпопея с поиском новой команды для Евгения Кузнецова продолжает обрастать странными подробностями и неожиданными поворотами. После того как тридцатичетырехлетний нападающий покинул уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург», где он завершал прошлый сезон, ожидалось, что игрок такого калибра не задержится на рынке свободных агентов. Однако ситуация оказалась куда более прозаичной, так что сейчас прославленный форвард находится в подвешенном состоянии.
В минувшем сезоне Кузнецов набрал в регулярном чемпионате 27 очков (7+20) в 34 матчах, но в семи играх Кубка Гагарина отметился лишь двумя баллами (1+1). Такие показатели не способствуют тому, чтобы генеральные менеджеры выстраивались в очередь с чековыми книжками. Неожиданно для многих главным претендентом на подписание Кузнецова в медиапространстве стал нижнекамский «Нефтехимик». Казалось бы, для скромного клуба из Татарстана приезд двукратного чемпиона мира мог бы стать мощнейшим имиджевым и спортивным ходом для «волков», а для самого хоккеиста — отличной возможностью перезапустить карьеру в команде, где ему гарантированы максимальное игровое время и роль первой скрипки. В Нижнекамске и без того отличная заполняемость, ведь команда Игоря Гришина показывает очень симпатичный хоккей, но с приходом Кузи в городе мог бы произойти мощнейший хоккейный бум.
Фото: hcsalavat.ru.
Однако красивая история закончилась, толком не начавшись. Камнем преткновения стали финансовые запросы Кузнецова (в меньшей степени) и его агента Шуми Бабаева (в большей). По инсайдерской информации, сторона игрока рассчитывала на контракт с окладом около 60 миллионов рублей за сезон, тогда как «Нефтехимик» был готов предложить ровно в два раза меньше — 30 миллионов. Столь внушительная разница в оценке стоимости услуг ветерана моментально охладила пыл нижнекамских функционеров, и клуб свернул все усилия по приобретению звездного нападающего. Агент хоккеиста Шуми Бабаев в типичной категоричной манере поспешил обесценить серьезность контактов с татарстанским коллективом, представив ситуацию в совершенно ином свете. В интервью телеканалу представитель Кузнецова выдал весьма красноречивую тираду.
«Они выразили заинтересованность, мы сказали им свои условия. Не знаю, подошли они им или нет — это их дело. Нас оно никак не интересует. Клуб из Нижнекамска не был для нас основным вариантом. Если бы “Нефтехимику” это было интересно, мы бы начали нормальные переговоры, а до них даже дело не дошло».
Такая риторика агента выглядит как попытка сохранить лицо при плохой игре. Очевидно, что очередь из топ-клубов за 34-летним форвардом сегодня не стоит. Как бы Бабаев и Кузнецов не прогадали. Открещиваясь от «Нефтехимика», сторона Кузнецова рискует переоценить свою текущую рыночную стоимость. На фоне жесткого потолка зарплат большинство команд с серьезными кубковыми амбициями уже укомплектовали ведущие звенья и распределили бюджет. Требовать 60 миллионов после не самого выразительного года — серьезный риск остаться без работы на старте регулярного чемпионата. Теперь Евгению и его агенту предстоит либо снижать аппетиты, соглашаясь на предложения середняков, либо надеяться на чудо. Пока же история с Нижнекамском стала наглядным примером того, как завышенные ожидания разрушают потенциально интересные сделки.
Крах трансферных планов: как травма Кравцова порушила планы «Трактора» и «Ак Барса».
Ситуация вокруг Виталия Кравцова стала одним из самых драматичных сюжетов нынешнего межсезонья. Нападающий, который в очередной раз задумался о возможность смены клубной прописки и был желанным активом на трансферном рынке в итоге оказался в неприятной ситуации. Желание Виталия покинуть Челябинск было подкреплено интересом со стороны «Авангарда» и «Ак Барса», видевших в нем потенциальную замену ушедшим лидерам.
Однако внезапная и несвоевременная травма, полученная в разгар переговоров, перечеркнула все планы: форвард выбыл на длительный срок и пропустит большую часть регулярного чемпионата, лишив «Трактор» возможности конвертировать талант своего игрока в качественную компенсацию.
Для челябинского клуба это известие точно стало неприятной головной болью. Наверняка Алексей Волков уже вычитывал, какие активы можно будет выручить за доморощенного форварда и сколько места освободить под потолком. Теперь же «Трактор» вынужден не только смириться с потерей актива, за который невозможно выручить ничего существенного, но и перестраивать планы подготовки, имея в обойме травмированного дорогостоящего игрока.
Фото: hctraktor.org.
Не менее болезненным это событие стало для «Ак Барса». Казанцы рассматривали Виталия как идеального кандидата на роль креативного форварда, способного восполнить образовавшуюся пустоту после ухода Александра Барабанова. Техническое оснащение и нестандартное игровое мышление Кравцова могли бы стать фундаментом обновленной атакующей схемы Анвара Гатиятулина, который еще и знает возможности хоккеиста по работе в Челябинске. Травма Виталия фактически лишила «Ак Барс» одной из немногих реальных опций на рынке, где по-настоящему классных «игровиков» с российским паспортом днем с огнем не сыскать.
Теперь оба клуба оказались в подвешенном состоянии. «Трактор» остался с кадровым дефицитом и невозможностью выйти из ситуации с выгодой, а «Ак Барс» — с необходимостью снова искать равноценную замену своему лидеру. Теперь Марату Валиуллину предстоит доказывать свою состоятельность, пытаясь найти креативного мастера в условиях катастрофического дефицита времени и кадров. Этот эпизод в очередной раз подтверждает, насколько хрупкими бывают трансферные конструкции в КХЛ, где один неудачный эпизод на тренировке способен обрушить планы любого клуба.
Иван Морозов меняет доверие «Спартака» на призрачную мечту.
Новость о том, что Иван Морозов покидает московский «Спартак» и отправляется покорять Северную Америку, оставляет очень противоречивые чувства. Особенно если вспомнить бэкграунд его взаимоотношений со столичным клубом. Еще свеж в памяти громкий скандал, связанный с употреблением запрещенных веществ, который мог поставить жирный крест на карьере талантливого форварда в КХЛ. Однако тогда руководство красно-белых проявило максимальную сдержанность и лояльность: в «Спартаке» не стали рубить с плеча, а лишь мягко осудили сам факт, при этом разрывать с игроком отношения не стали. Напротив — подставили плечо и помогли преодолеть тяжелый репутационный кризис. Казалось, что после такого колоссального кредита доверия Морозов должен был стать преданным игроком «Спартака» на долгие годы, однако при первой же реальной возможности он выбрал отъезд за океан.
С одной стороны, спортивная логика в его действиях присутствует: окно возможностей для старта в НХЛ сокращается с каждым сезоном, и желание бросить себе вызов вполне естественно. Но специфика заокеанского хоккея и шлейф прошлых инцидентов могут сыграть с Иваном злую шутку. В Северной Америке менеджеры крайне настороженно относятся к легионерам с проблемным бэкграундом. К тому же игровой стиль Морозова, заточенный под тонкий комбинационный хоккей, может не подойти под жесткие и прямолинейные североамериканские схемы нижних звеньев. Риск увязнуть в фарм-клубе и через год вернуться обратно выглядит как очень вероятный сценарий.
Фото: spartak.ru.
Для «Спартака» потеря ведущего центрфорварда — это тяжелейший удар по амбициям. Морозов был важнейшим стержнем в атакующем механизме команды, связывая воедино игру ударных троек и конструируя большинство. Найти равноценного центрального нападающего с российским паспортом на абсолютно пустом летнем рынке — практически невыполнимая задача. Отъезд Ивана рушит выстроенную химию, и теперь тренерскому штабу придется с нуля пересобирать атакующую линию. Красно-белые оказались в сложной ситуации: проявленное клубом благородство не конвертировалось в долгосрочную преданность, и теперь москвичам предстоит вступать в сезон с очевидным дефицитом креатива в центре нападения.
Джованни Фьоре переезжает в «Локомотив», чтобы получать 35 «рекламных» денег. Верим?
«Локомотив» официально оформил один из самых интересных переходов этого межсезонья, подписав контракт с канадским нападающим Джованни Фьоре. Последние два сезона форвард провел в системе «Авангарда» и «Адмирала», где показал себя как стабильный игрок топ-6, обладающий хорошим игровым мышлением и навыками завершения атак. Для системы «Локомотива», которая делает ставку на дисциплинированный и системный хоккей, подписание легионера такого типа выглядит вполне логичным шагом.
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Фьоре отметился 26 очками в 62 встречах, выступая за омский клуб. Это не самая выдающаяся статистика для элитного снайпера, однако в условиях ярославской модели игры от канадца ждут прежде всего выполнения тренерского задания и надежности на обеих сторонах площадки. Главный вопрос сейчас заключается в том, насколько быстро форвард сможет адаптироваться к жестким требованиям главного тренера, где малейшая ошибка в обороне может стоить места в составе. Еще один, не менее важный вопрос: насколько Дмитрий Квартальнов сможет сработаться с легионером.
Забавно, что «Локомотив» пошел по проверенной модели: официально в этом сезоне Джованни Фьоре получит от «Локомотива» 10 млн рублей. И еще 35 миллионов — рекламных. Согласитесь, странно звучит для «Локомотива», который сложно заметить в ярком маркетинге и рекламных акциях. Мягко говоря. Мы можем наблюдать, как уже целый ряд клубов использует эту уловку с «рекламными контрактами», выводя зарплату из-под потолка.