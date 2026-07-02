Аппетиты Кузнецова, рекламные деньги и роковая травма Кравцова: что на рынке КХЛ

В минувшем сезоне Кузнецов набрал в регулярном чемпионате 27 очков (7+20) в 34 матчах, но в семи играх Кубка Гагарина отметился лишь двумя баллами (1+1). Такие показатели не способствуют тому, чтобы генеральные менеджеры выстраивались в очередь с чековыми книжками. Неожиданно для многих главным претендентом на подписание Кузнецова в медиапространстве стал нижнекамский «Нефтехимик». Казалось бы, для скромного клуба из Татарстана приезд двукратного чемпиона мира мог бы стать мощнейшим имиджевым и спортивным ходом для «волков», а для самого хоккеиста — отличной возможностью перезапустить карьеру в команде, где ему гарантированы максимальное игровое время и роль первой скрипки. В Нижнекамске и без того отличная заполняемость, ведь команда Игоря Гришина показывает очень симпатичный хоккей, но с приходом Кузи в городе мог бы произойти мощнейший хоккейный бум.