Крупные банки повышают ставки по накопительным счетам: что стоит за этим трендом

Накопительные счета стали для россиян привычным «электронным кошельком», статистика подтверждает востребованность инструмента: средняя сумма на накопительном счёте розничных клиентов ВТБ с начала года выросла до 184 тысяч рублей — это на 16% больше, чем в июне прошлого года. В банке можно открыть одновременно до 100 накопительных счетов с любым способом начисления процентов и к каждому из них поставить свою финансовую цель.