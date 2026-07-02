В Хабаровске начата реконструкция перекрёстка Павла Морозова — Суворова

В Хабаровске на пересечении улиц Павла Морозова и Суворова специалисты приступили к подготовительным мероприятиям в рамках комплексного обустройства дорожного узла. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на остановочном кармане уже демонтируют брусчатку, разметили будущие пешеходные дорожки и убрали отбойники.
По проекту здесь появится новый светофорный объект, а также будут обустроены нерегулируемые правосторонние съезды на улицу Суворова. Особое внимание уделят организации левого поворота: будет введена дополнительная фаза левого поворота, так называемая «стрелка», для обеспечения левостороннего поворота с улицы Павла Морозова на улицу Суворова.
Работы разбиты на несколько этапов и продлятся в течение лета. До 10 июля подрядчик проведет демонтажные работы. Затем, с 1 июля по 31 августа, запланирован ремонт проезжей части, устройство систем водоотведения, монтаж бордюрного камня и укладка тротуаров.
Параллельно уже ведется подготовка посадочных площадок на улицах Суворова и Павла Морозова, а на остановке «Судостроительный завод» установят два новых современных павильона.
Завершение всех этапов позволит значительно повысить пропускную способность и безопасность одного из загруженных перекрестков краевой столицы.