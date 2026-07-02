В Хабаровске начата реконструкция перекрёстка Павла Морозова — Суворова

По проекту здесь появится новый светофорный объект, а также будут обустроены нерегулируемые правосторонние съезды на улицу Суворова. Особое внимание уделят организации левого поворота: будет введена дополнительная фаза левого поворота, так называемая «стрелка», для обеспечения левостороннего поворота с улицы Павла Морозова на улицу Суворова.