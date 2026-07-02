На Виштынце мужчина пришёл на озеро за рыбой, а вернулся без сетей и с перспективой уголовного дела

Мужчину остановили 25 июня во время патрулирования. У него изъяли 25 линей и окуней, а также сеть и другие орудия лова. В нацпарке рыбачить можно только на удочку и лишь в рекреационной зоне. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).