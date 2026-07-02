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На Виштынце мужчина пришёл на озеро за рыбой, а вернулся без сетей и с перспективой уголовного дела

У местного жителя нашли 25 линей и окуней.

Источник: Клопс.ru

В Виштынецком национальном парке задержали 54-летнего жителя посёлка Вознесенское, который рыбачил на Никольском озере с запрещённой сетью. Об этом пишет администрация учреждения.

Мужчину остановили 25 июня во время патрулирования. У него изъяли 25 линей и окуней, а также сеть и другие орудия лова. В нацпарке рыбачить можно только на удочку и лишь в рекреационной зоне. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

В Виштынецком нацпарке браконьеры начали использовать арбалеты вместо огнестрельного оружия. В администрации говорят, что такие случаи фиксируют регулярно.