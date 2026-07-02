В ООН рассказали о долгах США перед организацией

ООН ожидает, что Вашингтон, крупнейший донор организации, до конца года произведет еще один платеж по взносам в бюджет организации, что позволит сократить задолженность с нынешних $2 млрд до примерно $1,3−1,4 млрд. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН, исполняющий обязанности контролера организации, Чандру Раманатан.
По его словам, в начале года задолженность США перед бюджетом ООН составляла $1,5 млрд, однако сейчас речь идет о сумме примерно в $2 млрд.
«Мы ожидаем от них еще один платеж, так что, возможно, к концу года у них будет $1,3млрд или $1,4 млрд, мы не знаем. Придется подождать и посмотреть», — сказал Раманатан.
Продолжив, он выразил надежду, что в текущем году США выплатят большую часть задолженности.
В конце мая The Wall Street Journal сообщила об угрозе финансового кризиса, с которой столкнулась ООН из-за задержек взносов со стороны США и Китая. На эти две страны приходится около 42% регулярного финансирования ООН.
Как отмечает газета, из-за нехватки средств организация сократила около 3 тыс. сотрудников секретариата, закрыла часть офисов, уменьшила расходы на миротворческие операции и отложила ремонт штаб-квартиры в Нью-Йорке.
При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не знал о задержках Вашингтоном выплат по своим обязанностям перед ООН.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».