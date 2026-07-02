Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Герань» уничтожила железнодорожный локомотив ВСУ в Кировоградской области

Российские военные с помощью беспилотника «Герань» нанесли удар по железнодорожному локомотиву в Кировоградской области, который ВСУ использовали в своих целях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Дрон «Герань» уничтожил локомотив. Видео © Макс / Минобороны России.

Атака проведена в районе населённого пункта Славное. На опубликованных кадрах видно, что цель находилась у лесополосы.

Ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по логистическим узлам ВСУ в Новой Одессе (Николаевская область), поразив все запланированные объекты. Сейчас география атак расширилась — они охватывают уже несколько регионов Украины.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.