«Герань» уничтожила железнодорожный локомотив ВСУ в Кировоградской области

Дрон «Герань» уничтожил локомотив. Видео © Макс / Минобороны России.
Атака проведена в районе населённого пункта Славное. На опубликованных кадрах видно, что цель находилась у лесополосы.
Ранее Life.ru писал, что российские военные нанесли удары беспилотниками «Герань» по логистическим узлам ВСУ в Новой Одессе (Николаевская область), поразив все запланированные объекты. Сейчас география атак расширилась — они охватывают уже несколько регионов Украины.
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