Скучное письмо стало самым дорогим в мире: что было внутри

Стоит отметить, что эти марки были созданы по ошибке: гравер вместо надписи об оплате сбора выгравировал слова «Почтовое отделение». Тираж в 500 экземпляров быстро раскупили, и сегодня во всем мире сохранилось лишь 27 таких марок, которые филателисты считают настоящим Святым Граалем. Чистые экземпляры без штемпелей оцениваются в сумму до 17 миллионов долларов, но они крайне редко появляются на рынке. Последний раз «Бордоское письмо» выставлялось на торги в 1993 году, и с тех пор оно хранится у анонимного коллекционера из Сингапура.