Скучное письмо стало самым дорогим в мире: что было внутри

Несмотря на баснословную цену в 5 миллионов долларов, содержимое легендарного «Бордоского письма» оказалось обычным деловым отчетом. Уникальность этому конверту придает не текст, а редчайшее сочетание двух культовых марок, которые делают его главным сокровищем в мире филателии. Об этом пишет Oddity Central.
В 1847 году торговец вином Эдвард Фрэнсис из столицы Маврикия отправил партнерам во Францию письмо о продаже 48 бочек вина. Тогда он наклеил на конверт две марки, стоимость которых была копеечной, а сегодня они оцениваются в миллионы долларов. Именно наличие оригиналов знаменитой «голубой» и «розовой» марок Маврикия и делает это письмо самым дорогим в истории.
Стоит отметить, что эти марки были созданы по ошибке: гравер вместо надписи об оплате сбора выгравировал слова «Почтовое отделение». Тираж в 500 экземпляров быстро раскупили, и сегодня во всем мире сохранилось лишь 27 таких марок, которые филателисты считают настоящим Святым Граалем. Чистые экземпляры без штемпелей оцениваются в сумму до 17 миллионов долларов, но они крайне редко появляются на рынке. Последний раз «Бордоское письмо» выставлялось на торги в 1993 году, и с тех пор оно хранится у анонимного коллекционера из Сингапура.
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