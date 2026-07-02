Свердловская Госавтоинспекция назвала самые аварийные трассы

Также аварийной является трасса Екатеринбург- Шадринск — Курган — дорога двухсторонняя, здесь имеются проблемы на 40-м 70-м и 80-м километрах. Проблемы есть и на трассе Екатеринбург — Тагил — Серов, от 120-го до 170-го километра. Замыкает аварийные трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск, а именно 40-й, 23-й и 50-й километр.