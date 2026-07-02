В Нововоронеже больница заплатит 900 тыс руб матери, родившей ребенка-инвалида по вине медиков

— У беременной развился острый дистресс плода — критическое состояние, указывающее на то, что он испытывает недостаток кислорода или другие формы стресса, что требует экстренных акушерских мер — проведения экстренного кесарева сечения. Иначе гипоксия плода приводит к необратимому повреждению мозга плода или нарушению работы других органов. Однако данная акушерская тактика своевременно применена не была, что в дальнейшем привело к тяжелому органическому поражению головного мозга, в результате родившийся у женщины ребенок признан инвалидом с детства, — отметили в суде.