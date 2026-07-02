Количество двухсотбалльников по итогам ЕГЭ в Красноярском крае выросло до четырех

После получения результатов ЕГЭ по английскому языку и информатике список стобалльников и двухсотбалльников в Красноярском крае пополнился. Два выпускника получили максимальный результат на экзамене по английскому, и пятеро — по информатике. Таким образом, общее число стобалльников в крае достигло 102 человек, а количество выпускников с «двойным максимумом» выросло до четырех. Среди отличившихся — Ангелина Карле из физико-математической школы СФУ. Девушка получила 200 баллов за профильную математику и информатику. Высшее образование она планирует получить в Санкт-Петербурге и стать разработчиком сайтов и приложений. Ангелина не исключает возможности вернуться в Красноярский край после окончания учебы.