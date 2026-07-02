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Двое человек погибли в ДТП с опрокидыванием на трассе под Белой Калитвой

Смертельное ДТП на трассе «Белая Калитва — Тацинская» произошло днем 1 июля.

Источник: Комсомольская правда

На 12-м километре автодороги «Белая Калитва — станица Тацинская» произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими днем 1 июля. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Лада Приора» при повороте налево не выбрал безопасную скорость, допустил выезд на встречную полосу, после чего машина опрокинулась. В результате аварии водитель и его 28-летний пассажир скончались на месте.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сказано в сообщении.

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