Двое человек погибли в ДТП с опрокидыванием на трассе под Белой Калитвой

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Лада Приора» при повороте налево не выбрал безопасную скорость, допустил выезд на встречную полосу, после чего машина опрокинулась. В результате аварии водитель и его 28-летний пассажир скончались на месте.