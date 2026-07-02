В Иране назвали условия безопасности в Персидском заливе

Он подчеркнул, что военный саммит в Бахрейне, в котором принимали участие американское командование, «не может установить правовой порядок и безопасность в Персидском заливе». По словам замминистра, настоящая стабильность в регионе возможна только при выполнении других условий.
«Безопасность региона будет обеспечена прекращением интервенций и уходом США из региона, уважением суверенитета стран и принятием новых геополитических реалий, а не под военным прикрытием Америки», — отметил дипломат.
Встреча высокопоставленных военных чиновников в Бахрейне прошла 1 июля. Глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер собрал за столом переговоров представителей оборонных ведомств сразу 12 стран Ближнего Востока.
Ключевой темой диалога стала региональная безопасность. Как уточняется в сообщении американского командования, в рамках диалога «стороны обсудили текущую обстановку в сфере безопасности и возможности расширения сотрудничества в оборонной сфере». Особое внимание участники уделили морским маршрутам. В документе подчеркивается, что «участники встречи подчеркнули свою приверженность обеспечению беспрепятственного движения торговых судов через Ормузский пролив».