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В Иране назвали условия безопасности в Персидском заливе

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади жестко высказался о переговорах по безопасности, которые прошли в Бахрейне. Участники той встречи обсуждали ситуацию в Ормузском проливе.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Гарибабади в соцсети X обозначил, что Ормуз находится под командованием Ирана, а не Центрального командования США (CENTCOM).

Он подчеркнул, что военный саммит в Бахрейне, в котором принимали участие американское командование, «не может установить правовой порядок и безопасность в Персидском заливе». По словам замминистра, настоящая стабильность в регионе возможна только при выполнении других условий.

«Безопасность региона будет обеспечена прекращением интервенций и уходом США из региона, уважением суверенитета стран и принятием новых геополитических реалий, а не под военным прикрытием Америки», — отметил дипломат.

Встреча высокопоставленных военных чиновников в Бахрейне прошла 1 июля. Глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер собрал за столом переговоров представителей оборонных ведомств сразу 12 стран Ближнего Востока.

Ключевой темой диалога стала региональная безопасность. Как уточняется в сообщении американского командования, в рамках диалога «стороны обсудили текущую обстановку в сфере безопасности и возможности расширения сотрудничества в оборонной сфере». Особое внимание участники уделили морским маршрутам. В документе подчеркивается, что «участники встречи подчеркнули свою приверженность обеспечению беспрепятственного движения торговых судов через Ормузский пролив».

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