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Юноша из Прикамья взял бронзу на Кубке России по олимпийскому тхэквондо

Это первая медаль для федерации олимпийского тхэквондо в Пермском крае за последние 15 лет.

Тимофей Черемных взял бронзу на Кубке России по олимпийскому тхэквондо, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.

Соревнования проходили с 27 по 29 июня в Набережных Челнах. За победу боролись 332 спортсмена из 31 региона страны.

Юноша, представлявший Пермский край, выступал в весовой категории до 54 килограмм. Победу одержал Курбанмагомед Магомедов из Республики Дагестан, серебро досталось Артёму Бурдину из Нижегородской области, а бронозвым призёром стал Тимофей Черемных.

Как отметили в министерстве, атлет только в этом сезоне перешёл во взрослую возрастную группу.

«Его медаль стала первой для региональной федерации олимпийского тхэквондо за 15 лет», — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее пловчиха из Перми Алина Налбандян выиграла две золотые медали на Чемпионате мира в Корее.

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