Юноша из Прикамья взял бронзу на Кубке России по олимпийскому тхэквондо

Тимофей Черемных взял бронзу на Кубке России по олимпийскому тхэквондо, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Пермского края.
Соревнования проходили с 27 по 29 июня в Набережных Челнах. За победу боролись 332 спортсмена из 31 региона страны.
Юноша, представлявший Пермский край, выступал в весовой категории до 54 килограмм. Победу одержал Курбанмагомед Магомедов из Республики Дагестан, серебро досталось Артёму Бурдину из Нижегородской области, а бронозвым призёром стал Тимофей Черемных.
Как отметили в министерстве, атлет только в этом сезоне перешёл во взрослую возрастную группу.
«Его медаль стала первой для региональной федерации олимпийского тхэквондо за 15 лет», — рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее пловчиха из Перми Алина Налбандян выиграла две золотые медали на Чемпионате мира в Корее.