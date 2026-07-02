Благоустройством Зимнего озера в Калининграде займётся компания из Санкт-Петербурга

В Калининграде нашли подрядчика для благоустройства Зимнего озера. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявку на участие в торгах подала только одна компания. Контракт на 69 миллионов рублей заключили с ООО «Меркурий».
Подрядчику предстоит обустроить променад из деревянного настила и пешеходные дорожки из плитки. Также там проведут наружное освещение, установят 13 скамеек и урн, две стойки для велосипедов, качели с навесом и семь шезлонгов.
Перед началом работ на территории проведут вырубку деревьев и кустарников. После завершения благоустройства там высадят новые растения. Работы необходимо выполнить до 30 декабря.
ООО «Меркурий» зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Гендиректором и учредителем компании является Кирилл Афанасьев. Основная деятельность организации связана со строительством жилых и нежилых зданий.
Проект благоустройства территории, прилегающей к Зимнему озеру, готовила компания «Профессионал» за два миллиона рублей. В мае документацию одобрила госэкспертиза.
Отметим, что набережная Зимнего озера на улице Судостроительной победила в голосовании за территории для благоустройства. Её выбрали почти 7,2 тысячи человек. К работам обещали приступить летом 2026 года.