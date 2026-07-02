Россиян предупредили о рисках для владельцев забытых аккаунтов и подписок

Россиянам стоит регулярно проверять старые аккаунты и подписки, чтобы снизить риск утечки личных данных и мошенничества. Об этом РИА Новости рассказала ведущий эксперт по информационной безопасности Илона Кокова.
По словам специалиста, при оформлении подписок пользователи часто оставляют электронную почту, номер телефона, адрес проживания или доставки, а иногда и данные других участников семейной подписки. Даже если человек перестает пользоваться сервисом, эта информация может продолжать храниться в аккаунте.
Если у сервиса произойдет утечка данных, личная информация может попасть к злоумышленникам. Кроме того, к старым аккаунтам нередко остаются привязаны банковские карты. Эксперт советует проверять активные подписки, удалять ненужные аккаунты и отвязывать устаревшие способы оплаты. Также стоит смотреть, какие данные хранятся в профиле, и делиться подписками только с теми, кому пользователь действительно доверяет.
Кокова напомнила, что многие сайты позволяют входить через учетные записи других платформ. Поэтому важно периодически проверять, каким приложениям и сервисам был предоставлен доступ к основной учетной записи. Еще одна распространенная проблема, использование одного пароля на разных сайтах. Если такой пароль окажется скомпрометирован, мошенники могут получить доступ сразу к нескольким сервисам.
Чтобы снизить риски, эксперт рекомендует использовать разные пароли для разных сайтов и по возможности включать двухфакторную аутентификацию.