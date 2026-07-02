Россиян предупредили о рисках для владельцев забытых аккаунтов и подписок

Если у сервиса произойдет утечка данных, личная информация может попасть к злоумышленникам. Кроме того, к старым аккаунтам нередко остаются привязаны банковские карты. Эксперт советует проверять активные подписки, удалять ненужные аккаунты и отвязывать устаревшие способы оплаты. Также стоит смотреть, какие данные хранятся в профиле, и делиться подписками только с теми, кому пользователь действительно доверяет.