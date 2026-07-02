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В России может появиться единая туристическая платформа

В Российской Федерации разрабатывается проект по созданию общей цифровой системы для туристической отрасли.

В Российской Федерации разрабатывается проект по созданию общей цифровой системы для туристической отрасли. На этой платформе планируется разместить данные о гостиницах, заведениях общественного питания, экскурсоводах, инструкторах и транспортных перевозчиках.

Местные органы власти будут добавлять информацию о туристических маршрутах, достопримечательностях, фестивалях и иных мероприятиях. Данный законопроект был разработан Министерством экономического развития.

Ожидается, что внедрение этой платформы позволит повысить прозрачность туристического рынка и обезопасить путешественников от некачественного обслуживания.

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