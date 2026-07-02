Доказана канцерогенность реакций горения в двигателях

«Научная значимость нашего исследования состоит в том, что мы экспериментально и с большой точностью подтвердили на практике молекулярный механизм зарождения полициклических ароматических углеводородов, являющихся канцерогенами и возникающих в ходе различных реакций горения — например, в камерах сгорания газотурбинных двигателей. Нам удалось поймать и зафиксировать самый начальный момент образования молекул нафталина, являющегося канцерогеном, и определить порядок химических событий, предшествующих их образованию», — рассказал старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Физика и химия горения» Самарского университета и Центра лабораторной астрофизики СФ ФИАН Яков Медведков. Он пояснил, что, хотя большинство таких реакций и процессов изучены и описаны, но точные химические механизмы, определяющие, как именно вещества образуются, до сих пор остаются предметом научных дискуссий и экспериментальных исследований.