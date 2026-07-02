Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярская выпускница набрала 200 баллов на ЕГЭ без репетиторов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Выпускница школы № 144 Анастасия Сучкова получила максимальные 100 баллов сразу по двум предметам — химии и биологии.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Выпускница школы № 144 Анастасия Сучкова получила максимальные 100 баллов сразу по двум предметам — химии и биологии.

К своей цели девушка начала идти еще после девятого класса. Решив связать жизнь с медициной, она перешла в профильный химико-биологический класс, активно участвовала в олимпиадах и ради подготовки даже оставила танцы, которыми занималась девять лет.

Коллеги из Gornovosti.ru побеседовали с выпускницей и узнали, что химию Анастасия изучала под руководством учителя Елены Молчановой. По ее словам, добиться результата удалось без помощи репетиторов и платных курсов.

«Все два года я готовилась только с Еленой Робертовной. У нас не было каникул — мы занимались даже летом. Очень много работали, разбирали задания, готовились к олимпиадам. Никаких репетиторов у меня не было, только занятия в школе. Думаю, именно такая подготовка и привела к результату», — рассказала коллегам выпускница.

К экзамену по биологии девушка готовилась вместе с учителем Вероникой Ждановой, а также занималась в онлайн-школе. После экзамена по химии Анастасия почти не сомневалась в высоком результате. А вот биология заставила понервничать.

По мнению выпускницы, добиться высокого результата ей помогли дисциплина, упорство и искренний интерес к учебе.

«Даже когда кажется, что уже всё знаешь и можно остановиться, нужно продолжать заниматься и решать задания. И, конечно, важно любить учиться. Мне никогда не приходилось заставлять себя», — говорит Анастасия.

Теперь девушка планирует поступать в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге и мечтает стать врачом-эндокринологом.

Будущим выпускникам она советует не бояться трудностей и верить в собственные силы.

Достижение выпускницы стало знаковым для Красноярска. В 2024 и 2025 годах в городе не было стобалльников по биологии, а в этом году Анастасия не только вошла в число первых двухсотбалльников, но и получила максимальные результаты сразу по двум естественно-научным предметам.