Красноярская выпускница набрала 200 баллов на ЕГЭ без репетиторов

«Все два года я готовилась только с Еленой Робертовной. У нас не было каникул — мы занимались даже летом. Очень много работали, разбирали задания, готовились к олимпиадам. Никаких репетиторов у меня не было, только занятия в школе. Думаю, именно такая подготовка и привела к результату», — рассказала коллегам выпускница.