В Казанском Кремле бесплатно покажут спектакль о Габдулле Тукае

Спектакль представит Альметьевский уличный театр «Легкие крылья». В основе постановки — дневники великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Через воспоминания и внутренние переживания авторы раскрывают не только творческий путь классика татарской литературы, но и его личность, непростую судьбу и события детства, оказавшие влияние на его произведения.