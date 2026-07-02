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В Казанском Кремле бесплатно покажут спектакль о Габдулле Тукае

Перед зрителями выступит Альметьевский уличный театр «Легкие крылья».

Источник: Город Казань.KZN.RU

В воскресенье, 5 июля, во Дворе Присутственных мест Казанского Кремля состоится бесплатный показ спектакля «Тукай». Постановка пройдет в рамках летнего сезона фестиваля городских событий «Күрше».

Спектакль представит Альметьевский уличный театр «Легкие крылья». В основе постановки — дневники великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Через воспоминания и внутренние переживания авторы раскрывают не только творческий путь классика татарской литературы, но и его личность, непростую судьбу и события детства, оказавшие влияние на его произведения.

Показ станет частью цикла мероприятий проекта «Вдохновленные Татарстаном», который стал победителем конкурсного отбора летнего сезона фестиваля «Күрше».

Начало — в 17:00.

Ранее сообщалось, что сегодня, 30 июня, в парке «Черное озеро» пройдет музыкальный вечер в новом формате — «Караоке с хором». Специальный гость вечера — Государственный камерный хор Республики Татарстан под управлением народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой.