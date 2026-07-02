В Казанском Кремле бесплатно покажут спектакль о Габдулле Тукае

В воскресенье, 5 июля, во Дворе Присутственных мест Казанского Кремля состоится бесплатный показ спектакля «Тукай». Постановка пройдет в рамках летнего сезона фестиваля городских событий «Күрше».
Спектакль представит Альметьевский уличный театр «Легкие крылья». В основе постановки — дневники великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Через воспоминания и внутренние переживания авторы раскрывают не только творческий путь классика татарской литературы, но и его личность, непростую судьбу и события детства, оказавшие влияние на его произведения.
Показ станет частью цикла мероприятий проекта «Вдохновленные Татарстаном», который стал победителем конкурсного отбора летнего сезона фестиваля «Күрше».
Начало — в 17:00.
Ранее сообщалось, что сегодня, 30 июня, в парке «Черное озеро» пройдет музыкальный вечер в новом формате — «Караоке с хором». Специальный гость вечера — Государственный камерный хор Республики Татарстан под управлением народной артистки РТ Миляуши Таминдаровой.