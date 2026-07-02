Флешмоб, концерт и игры: в детском саду отметили значение Конституции

«Главная цель мероприятия — привить детям любовь к Родине, научить уважать государственные символы и сформировать первые простые представления об их правах и обязанностях. Также, повышая правовую культуру педагогов, мы обсудили основные конституционные принципы, касающиеся образования, прав ребенка и статуса педагога. Мы донесли до сотрудников детского сада новые методы и подходы в правовом и патриотическом воспитании», — рассказала исполняющая обязанности заведующей детским садом № 35 «Ертегі» Умида Рахимова.