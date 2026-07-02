Флешмоб, концерт и игры: в детском саду отметили значение Конституции

Для воспитанников организовали тематические игры, творческие выставки, патриотический флешмоб и концерт, посвященные Конституции Казахстана, передает DKNews.kz.
Мероприятие организовал Учебно-методический центр дополнительного образования детей.
Как познакомили детей с Конституцией.
Для воспитанников детского сада подготовили программу, которая помогла в доступной форме рассказать о главном законе страны и государственных символах.
В рамках мероприятия состоялись:
беседа «Конституция — главный закон нашей страны»; патриотический флешмоб «Мы — счастливые дети Казахстана!»; творческие выставки; дидактическая игра «Найди свое право»; праздничный концерт.
Организаторы отмечают, что такие форматы помогают детям легче воспринимать важные государственные и гражданские ценности.
Особое внимание уделили патриотическому воспитанию.
Помимо занятий с детьми, для педагогов обсудили вопросы правового просвещения и современные подходы к воспитательной работе.
«Главная цель мероприятия — привить детям любовь к Родине, научить уважать государственные символы и сформировать первые простые представления об их правах и обязанностях. Также, повышая правовую культуру педагогов, мы обсудили основные конституционные принципы, касающиеся образования, прав ребенка и статуса педагога. Мы донесли до сотрудников детского сада новые методы и подходы в правовом и патриотическом воспитании», — рассказала исполняющая обязанности заведующей детским садом № 35 «Ертегі» Умида Рахимова.
Зачем проводят такие мероприятия.
Организаторы отмечают, что знакомство детей с государственными символами, основами прав и обязанностей начинается с раннего возраста. Через игровые и творческие форматы дошкольники учатся уважать свою страну, понимать значение государственных праздников и развивают чувство гражданской ответственности.
Одновременно такие встречи помогают педагогам совершенствовать методы правового и патриотического воспитания.