В выходные хабаровчане могут побывать на улиточной ферме, пасеке или сплести венок

Если вы еще не решили, как проведете выходные, вот предложения, перед которыми трудно устоять. Так, можно всей семьей отправиться на улиточную ферму или плечиную пасеку, отпраздновать День Ивана Купалы и узнать о тайнах шаманов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В субботу, 4 июля в честь наступающего Дня семьи, любви и верности в сквере около стадиона имени Ленина в Хабаровске состоится праздник (0+). В программе: вручение наград «За любовь и верность», праздничный концерт, игры, выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, а также мастер-классы по плетению венков из ромашек.
Экскурсия на улиточную экоферму (6+) также планируется 4 июля. Посетителям покажут, как выращивают средиземноморскую улитку и познакомят с обитателями фермы: семьей белого павлина, кроликами, утками и гусями.
В этот же день жителей и гостей края приглашают на празднование Дня Ивана Купалы в селе Бычиха (0+). Посетителей ждет ритуал очищения у огня, обряд спуска венков в воду и большой хоровод.
А в воскресенье, 5 июля, все желающие смогут погрузиться в мир традиций коренных малочисленных народов Севера на экскурсии «Сэвэны Амура: тайные помощники шаманов» (0+). В программе: обряд очищения, рассказ о шаманах и их невидимых помощниках — сэвэнах, подношения духам-помощникам, создание оберегов из рыбьей кожи, а также дегустация нанайских угощений. Скучно точно не будет!
Отличным семейным событием станет экскурсия на кочевую пчелиную пасеку (6+) в селе Воронеж-1, которая состоится в воскресенье. Приятная прогулка завершится вкусным чаепитием с медом нового урожая.
В министерстве туризма напоминают, что поездки за город — отличная возможность принять участие во Всероссийском конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений».
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