В выходные хабаровчане могут побывать на улиточной ферме, пасеке или сплести венок

Если вы еще не решили, как проведете выходные, вот предложения, перед которыми трудно устоять. Так, можно всей семьей отправиться на улиточную ферму или плечиную пасеку, отпраздновать День Ивана Купалы и узнать о тайнах шаманов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».