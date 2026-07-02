Американец с биполярным расстройством подал иск к OpenAI из-за общения с ChatGPT

Истец утверждает, что не раз сообщал ChatGPT о своем диагнозе и приеме лекарств. Однако бот не предлагал ему обратиться за помощью, а якобы, наоборот, подпитывал нездоровое состояние. В иске подчеркивается, что OpenAI знала о потенциальных рисках для людей с ментальными расстройствами, но не предупреждала о них пользователей. В компании заявили, что уже изучают судебные материалы. В них истец требует компенсации и судебного постановления, которое обязало бы OpenAI прерывать обсуждение членовредительства между ChatGPT и пользователями.