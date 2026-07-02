Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работу мобильного интернета ограничили в Нижнем Новгороде 2 июля

В небе над Нижегородской областью сбили 30 БПЛА.

Источник: Время

Ограничения в работе мобильного интернета ввели на фоне атак БПЛА в Нижегородской области 2 июля.

«Снова сайты не грузятся… Скоро совсем привыкнем к этому», — пишет в соцсети «Вконтакте» пользователь с ником Игорь Краюшкин. «Беспилотники… В Кстовском районе были слышны хлопки», — констатирует Анна Черёмина.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, над территорией региона были сбиты 30 вражеских БПЛА, есть один погибший и четверо пострадавших. Падение обломков нанесло некритические повреждения одному промышленному объекту и нескольким жилым домам.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пообещал, что город окажет помощь семье погибшего при атаке БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше