Работу мобильного интернета ограничили в Нижнем Новгороде 2 июля

Ограничения в работе мобильного интернета ввели на фоне атак БПЛА в Нижегородской области 2 июля.
«Снова сайты не грузятся… Скоро совсем привыкнем к этому», — пишет в соцсети «Вконтакте» пользователь с ником Игорь Краюшкин. «Беспилотники… В Кстовском районе были слышны хлопки», — констатирует Анна Черёмина.
Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, над территорией региона были сбиты 30 вражеских БПЛА, есть один погибший и четверо пострадавших. Падение обломков нанесло некритические повреждения одному промышленному объекту и нескольким жилым домам.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев пообещал, что город окажет помощь семье погибшего при атаке БПЛА.
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