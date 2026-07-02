В Пермском крае фермер выращивал огурцы с превышением пестицидов

Фермер выращивал огурцы и лук с нарушением норм пестицидов, сообщает Россельхознадзор.
«Предприниматель в процессе выращивания огурцов и лука допустил превышение предельно-допустимых норм пестицидов, а также осуществил применение препаратов на неразрешенных культурах», — уточнили в управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.
По итогам проведённой в сентябре 2024 года проверки предприниматель из деревни Ванюки был оштрафован и получил предписание устранить нарушения по ч. 2 ст. 22 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» в срок до 1 августа 2025 года.
22 сентября 2025 года Россельхознадзор провёл внеплановую проверку, которая вновь выявила превышение пестицидов и применение препаратов, не зарегистрированных к применению. Суд оштрафовал нарушителя по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания). Решение ступило в законную силу в июне 2026 года.
Напомним, в Прикамье нашли крупную партию заражённых томатов, ввезённых из Казахстана.