В Пермском крае фермер выращивал огурцы с превышением пестицидов

По итогам проведённой в сентябре 2024 года проверки предприниматель из деревни Ванюки был оштрафован и получил предписание устранить нарушения по ч. 2 ст. 22 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» в срок до 1 августа 2025 года.