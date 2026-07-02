Татарстанцев предупредили о задержках поездов из-за схода с рельсов двух вагонов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, минувшей ночью в Арском районе РТ сошли с рельс два вагона хозяйственного поезда, состоящего из 61 вагона. После того, как сообщение поступило в экстренные службы, на место выехали спасатели, а для подъема вагонов со станции Юдино был отправлен восстановительный поезд.