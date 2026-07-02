Татарстанцев предупредили о задержках поездов из-за схода с рельсов двух вагонов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, минувшей ночью в Арском районе РТ сошли с рельс два вагона хозяйственного поезда, состоящего из 61 вагона. После того, как сообщение поступило в экстренные службы, на место выехали спасатели, а для подъема вагонов со станции Юдино был отправлен восстановительный поезд.
Как сообщает в соцсетях пресс-служба Горьковской железной дороги, скорость движения на участке снижена. По состоянию на 7:44 задерживались поезда:
№ 215 Барнаул — Адлер; № 6401 Шемордан — Казань; № 112 Москва — Круглое Поле; № 96 Москва — Барнаул; № 82 Москва — Улан-Удэ; № 26 Москва — Ижевск; № 52 Нижний Новгород — Ижевск; № 7124 Казань — Ижевск; № 6421 Казань — Сосновка.
На месте работают 33 человека и 12 единиц техники. Пострадавших и угрозы для экологии нет. Причины происшествия устанавливаются.