На Дону на капремонт моста через реку Сал направят 227 млн рублей

Министерство транспорта Ростовской области объявило конкурс по выбору подрядчика для капитального ремонта моста через реку Сал в Дубовском районе. Стоимость проекта оценивают в 227 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Согласно проекту договора, ремонтные работы должны завершиться до 30 ноября 2026 года. Необходимость в реконструкции моста появилась после того, как были выявлены повреждения полотна конструкции, трещины в покрытии и несоответствия в ограждении.
После ремонта подрядчику предстоит полностью освободить участок полосы отвода, который задействуют под строительную площадку: вывезти стройматериалы, демонтировать и убрать временные или вспомогательные конструкции.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2026 году на ремонт четырех мостов в Аксайском, Милютинском, Красносулинском и Тарасовском районах направлено 441,7 млн руб.