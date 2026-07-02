Подросток зарезала мать из-за ночного кошмара: что она увидела во сне

Прибывшие на место медики констатировали смерть Сервет, ее тело отправили на вскрытие в Адану. Девушка рассказала следователям, что проснулась под впечатлением от кошмара, в котором мать пыталась ее задушить, и напала на нее. В доме в это время находилась девятилетняя сестра подозреваемой, которая спала в одной комнате с матерью и, по ее словам, не слышала никаких ссор до приезда полиции. Подросток сейчас находится под стражей, расследование продолжается.