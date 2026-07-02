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Подросток зарезала мать из-за ночного кошмара: что она увидела во сне

16-летняя дочь зарезала маму из-за ночного кошмара в Турции.

Источник: Комсомольская правда

В Турции 16-летняя девушка зарезала мать после того, как ей приснился кошмар, будто ее душат. Трагедия произошла в ночь на 29 июня в районе Саймбейли, когда женщина по имени Сервет Текир спала в гостиной. Подробностями делится Need To Know.

По данным полиции, подросток нанесла матери несколько ножевых ранений, а после сама вызвала спасателей и призналась в содеянном.

Прибывшие на место медики констатировали смерть Сервет, ее тело отправили на вскрытие в Адану. Девушка рассказала следователям, что проснулась под впечатлением от кошмара, в котором мать пыталась ее задушить, и напала на нее. В доме в это время находилась девятилетняя сестра подозреваемой, которая спала в одной комнате с матерью и, по ее словам, не слышала никаких ссор до приезда полиции. Подросток сейчас находится под стражей, расследование продолжается.

Ранее в Якутии завершили расследование уголовного дела об убийстве женщины и ее 11-летнего сына. Виновными в расправе оказались две несовершеннолетних девочки, одной из которых убитые приходятся матерью и братом.