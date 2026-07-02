Звуки взрывов разбудили жителей Кстовского района утром 2 июля

Утром 2 июля жители Кстовского района проснулись от звуков взрывов. О пугающем грохоте люди рассказывают в социальных сетях.
По словам очевидцев, после громких звуков они увидели столб дыма.
Напомним, сегодня регион подвергся массированной атаке ВСУ. Силы противовоздушной обороны сбили 30 беспилотников. К сожалению, без жертв не обошлось: погиб один человек. Еще четверо были госпитализированы. Зафиксированы повреждения промышленной инфраструктуры и жилых объектов. Ущерб от налета дронов оценят специалисты.
Ранее мы писали, что нижегородская прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА.
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