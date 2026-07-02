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Ограничения на прием и вылет самолетов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода

Ограничения введены после ночной атаки беспилотников на регион.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Такое решение принято для обеспечения безопасности полетов. Несмотря на ограничения, терминал продолжает работать с пассажирами, сообщили в пресс-службе аэропорта и Росавиации.

В аэропорту заверили, что пассажирам оказывается вся необходимая помощь. В терминале работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний, для семей с детьми открыта комната матери и ребенка. В залах ожидания доступны фонтанчики с питьевой водой, круглосуточно принимает медпункт, работают зарядные станции для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi.

О сроках действия ограничений пока не сообщается. Пассажирам рекомендуют следить за статусом своих рейсов и уточнять информацию у авиакомпаний.

Напомним, в ночь на 2 июля Нижегородская область подверглась атаке беспилотников. По данным губернатора Глеба Никитина, силы ПВО уничтожили 30 украинских БПЛА. В результате погиб один человек, еще четверо получили ранения, один из пострадавших был госпитализирован. Также повреждены несколько жилых домов и промышленный объект.

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