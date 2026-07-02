Инвесторы заинтересовались строительством дата-центров на Большом Урале

На этой неделе в индустриальном парке рядом с Екатеринбургом открыли первую очередь крупнейшего на Большом Урале центра обработки данных (ЦОД): в нем будет 880 стоек, мощность двух очередей составит 11 мегаватт. По данным областных властей, вложения в проект составили более четырех миллиардов рублей.
Почему инвесторы заинтересовались строительством таких объектов и какие перспективы в этом плане у регионов Урала?
Проект окупится.
Новый коммерческий ЦОД в Екатеринбурге построила федеральная группа компаний, развивающая их сеть по всей России: ранее были запущены объекты во Владивостоке и Новосибирске, возводятся в Санкт-Петербурге и Махачкале, проектируются для Москвы и Краснодара.
— Конечно же, инвестор видит в этом перспективу: загрузка ЦОДа обязательно будет, и в кратчайшее время, потому что в регионе много высокотехнологичных компаний и промышленных, инфраструктурных, сервисных предприятий, которые занимаются цифровизацией, автоматизацией, искусственным интеллектом. Без центров обработки данных развивать эти сферы сегодня невозможно, — заявил на открытии объекта губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Глава региона анонсировал в ближайшее время запуск в работу еще как минимум двух ЦОДов и выразил надежду, что на строительстве второй очереди федеральный инвестор не остановится, а продолжит развивать проект. И такое намерение у компании есть.
Главным драйвером рынка выступил дефицит вычислительных мощностей: спрос на услуги ЦОДов стабильно опережал предложение.
Собственно, что такое ЦОД? Огромное здание, напичканное электроникой и энергетическим оборудованием. Только в четырех машзалах первой очереди разместили 440 стоек, и первые арендаторы уже начали монтировать на них свои серверы. Для бесперебойной работы мощной вычислительной техники на площадке создана вся инфраструктура: электроснабжение обеспечивают две новые линии электропередачи, а резервное питание — пять дизель-генераторных установок, которые при необходимости запускаются в течение 40 секунд. Имеются также источники бесперебойного питания, заряда которых хватит на восемь минут работы. Каждый машзал оснащен восемью кондиционерами, охлаждающими оборудование и поддерживающими в помещениях оптимальную температуру. Кстати, по словам сотрудников, большая часть начинки — отечественного производства.
Инфраструктура больших данных.
По данным компании BusinesStat, в 2021—2025 годах оборот коммерческих дата-центров в России увеличился в 2,3 раза — с 65 до 148 миллиардов рублей. Главным драйвером рынка выступил устойчивый дефицит вычислительных мощностей: спрос на услуги ЦОДов стабильно опережал предложение.
Дата-центры являются фундаментом современной цифровой экономики и используются для широкого спектра задач, поясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев: это хранение и обработка информации — обеспечение работы самых разных онлайн-сервисов, баз данных, размещение веб-сайтов и приложений бизнеса и госучреждений, медиа-ресурсов, а также облачные вычисления, искусственный интеллект и другие цифровые процессы, требующие значительных вычислительных мощностей. (Криптовалютные операции тоже в этом ряду, однако сразу оговоримся: в данном контексте мы будем говорить о ЦОДах как инфраструктуре для цифровой экономики и госуправления, а не для майнинга, тем более что эти два понятия в прошлом году были законодательно разведены.) В целом, по оценке Толкачева, потребность в таких объектах в России в ближайшие 5−10 лет может увеличиться в два-три раза.
Сегодня в стране около двух сотен ЦОДов (точных сведений нет, опрошенные «РГ» эксперты назвали цифры от 180 до 270) различной мощности.
— Качественных коммерческих площадок с международным уровнем надежности существенно меньше, и именно их дефицит определяет инвестиционную повестку, — убежден учредитель федеральной сети дата-центров ГК Key Point Евгений Вирцер. — Исторически основной объем мощностей был сосредоточен в Москве и Московской области, но в последние несколько лет мы видим устойчивый тренд на развитие региональной инфраструктуры. Если говорить о Большом Урале, то еще недавно рынок здесь был ограничен мощностями порядка 10−11 МВт, сформированными в основном телеком-операторами. Сейчас ситуация меняется: появляются новые коммерческие объекты.
Одним из ключевых факторов является близость к заказчику: дата-центры не должны располагаться от абонента дальше, чем за 400−500 километров, иначе это будет пагубно влиять на скорость передачи сигнала, отмечает председатель совета директоров «Вольтс групп» Владимир Млынчик. А вот по мнению директора департамента системной интеграции Уральского центра систем безопасности Дмитрия Кузнецова, приоритеты меняются: раньше ЦОДы строили в крупных городах, но там их возведение и обслуживание обходится все дороже. При сегодняшнем развитии каналов связи вполне можно рассматривать площадки ближе не к потребителю, а к доступной электроэнергии и ресурсам охлаждения.
Холодный мегаватт.
Такие перспективные площадки как раз и может предложить Большой Урал — энергоизбыточный регион с холодным климатом и доступными топливными ресурсами.
— Его уникальность в том, что там соединены научный и индустриальный потенциал, сосредоточено много производств, цифровизация которых требует вычислительных ресурсов. В строительстве дата-центров в регионе заинтересованы как сами промышленники, так и крупные операторы, — рассуждает директор центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Сергей Андронов.
По его данным, собственные центры обработки данных в макрорегионе строят крупные горно-металлургические предприятия, «Ростелеком» запустил третий кластер ЦОДа в Екатеринбурге, там же построил свой объект Key Point, ну, а Пермь является одним из ключевых регионов для компании «ЭР-Телеком».
Тему развития такой инфраструктуры на Урале в июне обсудили на одной из сессий международного ИТ-форума в Югре.
— В декабре 2025 года вышло поручение президента о развитии ЦОДов, где сказано, что их нужно строить в энергопрофицитных регионах. Югра подходит: у нас гигантский профицит электроэнергии — порядка 1,7 гигаватта, — подчеркнул замгубернатора, директор департамента ИТ и цифрового развития ХМАО Павел Ципорин.
Но пока в большинстве уральских регионов построены лишь сравнительно небольшие ЦОДы, преимущественно государственные. Скажем, в Тюменской области, по словам замгубернатора, директора департамента информатизации Станислава Логинова, инвесторы пока не готовы решать такие задачи, поскольку не уверены в достаточной загрузке будущих площадок. Львиная доля ЦОДов в УрФО находится в Екатеринбурге, в том числе крупные коммерческие объекты.
Цифра вместо факела.
И все же процесс идет. В частности, правительство ЯНАО недавно заявило, что Ямал станет пилотным регионом по строительству дата-центров — соглашение об этом между правительством автономии, Газпромом и компанией «Крипто Энерджи» подписано на ПМЭФ-2026.
Как сообщили «РГ» в департаменте имущественных отношений ЯНАО, смысл договоренности — в размещении энергоемких цифровых объектов на так называемых зрелых месторождениях с низким пластовым давлением. То есть низконапорный газ, промышленная добыча и транспортировка которого невыгодны, будет сжигаться на месте для получения энергии для работы ЦОДов. С этой целью планируется строительство автономной генерации, а также выявление действующих объектов, «располагающих временно свободной электрической мощностью». Таким образом власти рассчитывают повысить эффективность использования энергетических мощностей и минерально-сырьевой базы региона, создать квалифицированные рабочие места в ИТ-сфере, увеличить налоговые поступления и инвестиционную привлекательность автономного округа. При этом инвесторы смогут воспользоваться преференциальным режимом резидентов Арктической зоны РФ.
Ямал станет пилотным регионом по строительству дата-центров — соглашение об этом подписано на ПМЭФ-2026.
— Ямальский проект дает ключ к устранению главного ограничения — отсутствия гарантированного и дешевого киловатта. Попутный газ, который прежде сжигался в факелах, пойдет на питание газотурбинных станций, снабжающих ЦОД. Естественный холод большую часть года радикально снижает расходы на охлаждение оборудования: с учетом стоимости энергии это делает площадку одной из самых конкурентоспособных в стране, — рассуждает директор по технологической экспертизе аналитического центра университета «Синергия» Артем Аксянов.
По его данным, пуск первой очереди мощностью 30 МВт при инвестициях в 12−15 миллиардов рублей планируется к 2028 году, в перспективе проект рассчитывают масштабировать до 150−300 МВт.
— По сути, это уровень мощного экспортоориентированного ЦОДа, способного в том числе предлагать облачные услуги заказчикам из дружественных стран. Разумеется, предстоит решить непростые задачи, такие как замещение санкционного оборудования и систем охлаждения азиатскими аналогами, подготовка инженеров, готовых работать в арктических условиях, и донастройка регуляторной среды, — заключил эксперт.
ЦИФРА.
5,5 миллиарда рублей ориентировочно стоит сегодня строительство здания, инфраструктуры и оснащение ЦОДа мощностью 10 МВт.