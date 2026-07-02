Инвесторы заинтересовались строительством дата-центров на Большом Урале

Дата-центры являются фундаментом современной цифровой экономики и используются для широкого спектра задач, поясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев: это хранение и обработка информации — обеспечение работы самых разных онлайн-сервисов, баз данных, размещение веб-сайтов и приложений бизнеса и госучреждений, медиа-ресурсов, а также облачные вычисления, искусственный интеллект и другие цифровые процессы, требующие значительных вычислительных мощностей. (Криптовалютные операции тоже в этом ряду, однако сразу оговоримся: в данном контексте мы будем говорить о ЦОДах как инфраструктуре для цифровой экономики и госуправления, а не для майнинга, тем более что эти два понятия в прошлом году были законодательно разведены.) В целом, по оценке Толкачева, потребность в таких объектах в России в ближайшие 5−10 лет может увеличиться в два-три раза.