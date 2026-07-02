В Казахстане протестируют новую мировую модель высшего образования

«Есть еще очень интересная модель. Китайцы сейчас ее развивают. Поэтому мы по поручению главы государства работаем со всеми ведущими партнерами по созданию такого уникального, можно сказать, университета. Пока будет буквально две-три программы, но зато в партнерстве с Carnegie Mellon, с Шанхайским инновационным институтом, с университетом Мохаммеда бин Заида. Небольшой пока будет институт, потому что он очень экспериментальный. Статус у него тоже экспериментальный. Мы приняли специальное решение. Будут программы по искусственному интеллекту, по кибербезопасности», — дополнил Саясат Нурбек.