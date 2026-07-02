В Евросоюзе планируют ввести ограничения на соцсети для детей

А вот у родителей в России мнение другое. Большинство россиян считают приемлемым возраст для самостоятельного использования соцсетей — 15 лет. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра ВЦИОМ по итогам проведенного опроса. Он показал, что жители РФ готовы запретить своим детям пользоваться социальными сетями до достижения определенного возраста.