В Евросоюзе планируют ввести ограничения на соцсети для детей

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена в сентябре объявить о планах ввести общеевропейские возрастные ограничения на использование социальных сетей детьми. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал Euractiv.
16 сентября в ходе ежегодного обращения о положении дел в Евросоюзе будет объявлено о создании правил, согласно которым цифровым платформам будет запрещено создавать аккаунты детям, не достигшими установленного возраста.
Издание отмечает, что еврочиновники пока не определились с минимальным возрастом, а также с тем, в каком виде будет проходить проверка возраста.
Ранее в Госдуме не поддержали запрет на доступ несовершеннолетним детям к соцсетям. Как отметил депутат Сергей Леонов, ограничение или запрет для несовершеннолетних не является правильной позицией.
А вот у родителей в России мнение другое. Большинство россиян считают приемлемым возраст для самостоятельного использования соцсетей — 15 лет. К такому выводу пришли специалисты аналитического центра ВЦИОМ по итогам проведенного опроса. Он показал, что жители РФ готовы запретить своим детям пользоваться социальными сетями до достижения определенного возраста.