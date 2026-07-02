Трамп совершил первый полет на Boeing 747−8, подаренном Катаром

Точкой старта маршрута стала объединенная база Эндрюс под Вашингтоном, пунктом назначения — штат Северная Дакота, куда глава государства отправился для визита в президентскую библиотеку Теодора Рузвельта, торжественное открытие которой запланировано на 4 июля.
Итоговая стоимость модернизации лайнера держится в секрете. В отличие от прежних бело-голубых президентских самолетов, этот окрашен в бело-красно-черный цвет. По данным ВВС США, работы по модификации обошлись в $400 млн.
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