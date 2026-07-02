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Трамп совершил первый полет на Boeing 747−8, подаренном Катаром

Президент США Дональд Трамп впервые использовал для поездок новый президентский лайнер Boeing 747−8. Об этом сообщило AP.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Самолет, который катарская королевская семья подарила Соединенным Штатам в мае 2025 года, передали на баланс Пентагона. После переоборудования под нужды президентских перевозок и серии летных испытаний 1 июля борт был впервые использован Трампом, уточняет AP.

Точкой старта маршрута стала объединенная база Эндрюс под Вашингтоном, пунктом назначения — штат Северная Дакота, куда глава государства отправился для визита в президентскую библиотеку Теодора Рузвельта, торжественное открытие которой запланировано на 4 июля.

Итоговая стоимость модернизации лайнера держится в секрете. В отличие от прежних бело-голубых президентских самолетов, этот окрашен в бело-красно-черный цвет. По данным ВВС США, работы по модификации обошлись в $400 млн.

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