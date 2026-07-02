На портале «Молодежь Москвы» добавили карту спортивных площадок

С помощью карты любители активного отдыха могут найти места, оборудованные всем необходимым для бега, велоспорта, волейбола и настольного тенниса, а также зоны воркаута и скейт-парки. Там будут постоянно появляться новые объекты. Всего на карте портала насчитывается более 500 объектов — от волейбольных и баскетбольных площадок до воркаут-городков и скейт-парков. Пользователи могут узнать не только местоположение спортивной зоны, но и график ее работы.