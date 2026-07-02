На портале «Молодежь Москвы» добавили карту спортивных площадок

Интерактивную карту спортивных площадок опубликовали на портале «Молодежь Москвы». Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
С помощью карты любители активного отдыха могут найти места, оборудованные всем необходимым для бега, велоспорта, волейбола и настольного тенниса, а также зоны воркаута и скейт-парки. Там будут постоянно появляться новые объекты. Всего на карте портала насчитывается более 500 объектов — от волейбольных и баскетбольных площадок до воркаут-городков и скейт-парков. Пользователи могут узнать не только местоположение спортивной зоны, но и график ее работы.
«Молодежь Москвы находится в движении в любое время года. Карта на портале — это не просто список адресов, а приглашение пробовать новые виды активностей подрастающему поколению. Город готов предложить площадку на любой вкус, а мы сделали ее поиск простым и удобным», — отметила руководитель проекта «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.