СМИ: «Яндекс Такси» ведет переговоры с регионами и АЗС об увеличении лимита топлива для такси

Сервис «Яндекс Такси» ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита отпуска топлива для автомобилей такси. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
В компании заявили, что пока не наблюдают системного роста цен на поездки или массового оттока водителей из-за ситуации с топливом. Вместе с тем в регионах, где действуют ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива, водители стали проводить на автозаправках значительно больше времени.
«В сервисе для водителей “Яндекс Про” скоро завершим доработку и дадим водителям актуальную информацию о наличии топлива на конкретных заправках», — добавили в компании.
Ранее «Коммерсант» сообщал, что из-за сложностей с заправкой часть таксистов стала реже выходить на линию, что привело к росту стоимости поездок и дисбалансу спроса и предложения.
В Калининградской области уже несколько дней автомобилисты испытывают сложности с топливом — бензин присутствует не на всех заправках, на АЗС выстраиваются большие очереди. На фоне повышенного спроса на топливо ряд крупных сетей АЗС ввел временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива.