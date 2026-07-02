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СМИ: «Яндекс Такси» ведет переговоры с регионами и АЗС об увеличении лимита топлива для такси

«Коммерсант» сообщал, что из-за сложностей с заправкой часть таксистов стала реже выходить на линию.

Сервис «Яндекс Такси» ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита отпуска топлива для автомобилей такси. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании заявили, что пока не наблюдают системного роста цен на поездки или массового оттока водителей из-за ситуации с топливом. Вместе с тем в регионах, где действуют ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива, водители стали проводить на автозаправках значительно больше времени.

«В сервисе для водителей “Яндекс Про” скоро завершим доработку и дадим водителям актуальную информацию о наличии топлива на конкретных заправках», — добавили в компании.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что из-за сложностей с заправкой часть таксистов стала реже выходить на линию, что привело к росту стоимости поездок и дисбалансу спроса и предложения.

В Калининградской области уже несколько дней автомобилисты испытывают сложности с топливом — бензин присутствует не на всех заправках, на АЗС выстраиваются большие очереди. На фоне повышенного спроса на топливо ряд крупных сетей АЗС ввел временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива.