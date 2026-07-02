СМИ: «Яндекс Такси» ведет переговоры с регионами и АЗС об увеличении лимита топлива для такси

В компании заявили, что пока не наблюдают системного роста цен на поездки или массового оттока водителей из-за ситуации с топливом. Вместе с тем в регионах, где действуют ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива, водители стали проводить на автозаправках значительно больше времени.