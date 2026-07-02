В городе Санья порт свободной торговли используют для развития научных исследований

ХАЙКОУ, 2 июля. /ТАСС/. Научные коллективы, работающие в зоне высоких технологий залива Ячжоу города Санья (южная китайская провинция Хайнань), используют возможности порта свободной торговли провинции для развития исследований в области селекции сельскохозяйственных культур и освоения ресурсов глубокого моря. Об этом пишет газета «Санья жибао».
По данным издания, благодаря строительству порта свободной торговли научный кластер Ячжоу превратился в один из ключевых центров Китая в сфере селекции и морских исследований. Здесь работают национальные научные платформы, ведущие университеты страны и исследовательские институты.
Заместитель декана Института южного селекционного земледелия Хайнаньского университета Ся Чжицян отметил, что регион обладает уникальными преимуществами для селекционной науки. По его словам, свыше 70% новых сортов сельскохозяйственных культур в Китае проходят этап ускоренной селекции именно на Хайнане. Возглавляемая им исследовательская группа разработала крупную языковую модель генома риса OryzaG3, предназначенную для применения технологий искусственного интеллекта в селекции. Модель содержит около 700 млн параметров и, как утверждают разработчики, по эффективности сопоставима с зарубежными аналогами, имеющими значительно большее число параметров, при этом скорость обработки данных увеличена в четыре раза. По словам ученого, после перехода Хайнаня к режиму работы порта свободной торговли расширяются возможности международного сотрудничества, в том числе в сфере трансграничного обмена биологическими данными, а также упрощается импорт научного оборудования и материалов.
Ся Чжицян сообщил, что к 2027 году команда планирует завершить совершенствование модели для риса и начать ее коммерческое применение, к 2030 году — создать систему геномных моделей для основных сельскохозяйственных и тропических культур, а к 2035 году — сформировать международную сеть совместного моделирования с участием стран, расположенных вдоль инициативы «Один пояс — один путь».
Издание также рассказывает о работе научного сотрудника Саньянского института наук о жизни BGI Ши Цзинъя, которая занимается исследованием глубоководных микроорганизмов и развитием банка морских биологических ресурсов. Как отмечает газета, исследовательская группа ведет поиск биологически активных веществ в микроорганизмах, обитающих в глубоководных районах Южно-Китайского моря, и создает базу данных и коллекцию образцов, которые в перспективе могут найти применение в фармацевтике, биотехнологиях и производстве функционального питания. По словам Ши Цзинъя, режим порта свободной торговли способствует развитию международного научного сотрудничества, облегчает поставки высокотехнологичного исследовательского оборудования и ускоряет внедрение результатов фундаментальных исследований в промышленность.
Газета подчеркивает, что власти Хайнаня рассчитывают превратить научный центр в городе Санья в один из ведущих национальных центров исследований в области селекции растений и освоения глубоководных биологических ресурсов, используя преимущества политики порта свободной торговли и концентрацию научных кадров.