В городе Санья порт свободной торговли используют для развития научных исследований

Заместитель декана Института южного селекционного земледелия Хайнаньского университета Ся Чжицян отметил, что регион обладает уникальными преимуществами для селекционной науки. По его словам, свыше 70% новых сортов сельскохозяйственных культур в Китае проходят этап ускоренной селекции именно на Хайнане. Возглавляемая им исследовательская группа разработала крупную языковую модель генома риса OryzaG3, предназначенную для применения технологий искусственного интеллекта в селекции. Модель содержит около 700 млн параметров и, как утверждают разработчики, по эффективности сопоставима с зарубежными аналогами, имеющими значительно большее число параметров, при этом скорость обработки данных увеличена в четыре раза. По словам ученого, после перехода Хайнаня к режиму работы порта свободной торговли расширяются возможности международного сотрудничества, в том числе в сфере трансграничного обмена биологическими данными, а также упрощается импорт научного оборудования и материалов.