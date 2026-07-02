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Партия Respublica объявила о подготовке к выборам в Курултай

Партия Respublica выступила с официальным заявлением в связи со вступлением в силу новой Конституции Республики Казахстан.

Источник: Соцсети

В политическом объединении также подтвердили подготовку к предстоящим выборам в Курултай, которые назначены указом Главы государства, передает DKNews.kz.

В партии сообщили, что ключевые решения по участию в избирательной кампании будут приняты уже 4 июля на внеочередном съезде.

В партии заявили, что готовились к выборам заранее.

В обращении к однопартийцам и сторонникам отмечается, что решение о проведении выборов не стало неожиданностью.

«Сегодня вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан и сегодня же Глава государства подписал Указ о проведении выборов в Курултай».

В партии напомнили, что еще после Общенационального референдума Президент обозначил основные сроки проведения выборов.

«Это не было неожиданным решением. Еще в апреле этого года, после проведения Общенационального референдума, Президент обозначил ключевые сроки проведения выборов в Курултай. Понимая логику этих реформ, мы начали готовиться к выборам заранее».

На съезде утвердят программу и список кандидатов.

Партия сообщила, что 4 июля состоится V внеочередной съезд.

На нем планируется:

утвердить предвыборную программу; сформировать партийный список кандидатов; определить задачи на предстоящую избирательную кампанию.

На чем партия намерена сделать акцент.

В своем заявлении Respublica отметила, что за последние три года сделала выводы о главных ожиданиях граждан.

«За три года мы ещё раз убедились, что людям не нужны красивые обещания. Все хотят спокойно работать и получать достойную зарплату. Иметь возможность купить собственное жильё. Быть уверенными в будущем своих детей. Знать, что рядом есть хорошая школа, современная больница и безопасная улица».

В завершение обращения партия выразила готовность продолжить работу в рамках предстоящей кампании.

«Вместе мы обязательно сделаем ещё больше. Ради нашей страны! Ради нашей Республики!».

Что это означает.

После вступления в силу новой Конституции в Казахстане начинается новый этап политических преобразований. Предстоящие выборы в Курултай станут важной частью реализации конституционной реформы, а политические партии уже приступили к утверждению своих программ и формированию списков кандидатов.