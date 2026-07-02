Партия Respublica объявила о подготовке к выборам в Курултай

«За три года мы ещё раз убедились, что людям не нужны красивые обещания. Все хотят спокойно работать и получать достойную зарплату. Иметь возможность купить собственное жильё. Быть уверенными в будущем своих детей. Знать, что рядом есть хорошая школа, современная больница и безопасная улица».