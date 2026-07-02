В Волгоградской области простятся с сапером Иваном Ивановым

В Жирновском районе Волгоградской области сегодня, 2 июля, пройдет печальная церемония прощания с местным жителем, Иваном Ивановым. Как сообщили в администрации района, Иван Иванов был участником СВО. Старший сержант за ленточкой служил сапером-пулеметчиком.
— Иван Петрович добросовестно и с честью исполнял воинский долг, демонстрируя патриотизм и преданность Родине при выполнении задач в зоне проведения специальной военной операции на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской и Брянской областей, — говорится в некрологе.
Похоронят Ивана Иванова в селе Александровка.
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