Самолет сел на трассу в Атырауской области

Впервые в истории «Казавиаспаса» МЧС успешно выполнила один из самых сложных элементов лётной подготовки в ходе учений. Экипаж авиационного отряда успешно посадил самолёт на участок автомобильной дороги и эвакуировал условного критического пациента.
Учения прошли в Атырауской области на участке республиканской дороги Астрахань — Атырау — Доссор — Актобе. Экипажи отточили навыки ориентирования, навигации по заданному маршруту, посадки на участок дороги, транспортировки условного пациента в Атырау и алгоритмы оперативного реагирования при чрезвычайных ситуациях.
Во время тренировки воздушными судами управляли пилоты-инструкторы Ильгар Шарипов и Евгений Шимолин. Посадка на необорудованный участок трассы требовала от экипажа высокой концентрации и точности.
Практическая отработка подобных сценариев направлена на сокращение времени оказания экстренной помощи и повышения готовности авиации МЧС к действиям в условиях ограниченной инфраструктуры. Это позволяет оперативно эвакуировать пострадавших даже из труднодоступных районов.
В учении были задействованы два воздушных судна МЧС, более 20 единиц специальной техники, около 60 спасателей и специалистов ДЧС, полиции, акимата и АО «НК “КазАвтоЖол”».