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Жители Астаны могут получить до 86 тыс. тенге за сообщения о нарушениях

Согласно постановлению акимата Астаны, сумма поощрения граждан за информацию об административных нарушениях составит до 20 МРП — это 86 500 тенге, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В документе говорится, что граждан, которые будут помогать в профилактике правонарушений в столице, могут поощрить благодарностью, грамотой, денежным вознаграждением, направлением на обучение, обращением в организацию о поощрении и внесением предложений о награждении государственной наградой и почетным званием.

Граждане, направившие в уполномоченные органы сообщение с приложением фото- и видеозаписи факта административного правонарушения, могут быть поощрены денежным вознаграждением от суммы, взысканной с нарушителя штрафа. Гражданин вправе указать в качестве получателя вознаграждения благотворительную организацию, зарегистрированную в Республике Казахстан. Анонимные сообщения не являются основанием для поощрения денежным вознаграждением, — уточняется в постановлении.

Комиссия на основании представлений уполномоченных органов выносит протокольное решение о рекомендации либо отказе в поощрении граждан денежными выплатами. В целом, сумма вознаграждения составит не более 20 МРП (86 500 тенге в 2026 году).

Отмечается, что выплата денежного вознаграждения осуществляется уполномоченными органами путем перечисления денежных средств на текущие банковские счета граждан не позднее 30 календарных дней со дня подписания соответствующего итогового акта.