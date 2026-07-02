Жители Астаны могут получить до 86 тыс. тенге за сообщения о нарушениях

В документе говорится, что граждан, которые будут помогать в профилактике правонарушений в столице, могут поощрить благодарностью, грамотой, денежным вознаграждением, направлением на обучение, обращением в организацию о поощрении и внесением предложений о награждении государственной наградой и почетным званием.