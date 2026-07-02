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Два человека погибли, 34 пострадали при пожаре в больнице на севере Германии

По меньшей мере два человека погибли, 34 пострадали в результате пожара в больнице в городе Людвигслюст на севере Германии. Об этом в четверг, 2 июля, сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию. Уточняется, что погибшие были пациентами клиники.

По меньшей мере два человека погибли, 34 пострадали в результате пожара в больнице в городе Людвигслюст на севере Германии. Об этом в четверг, 2 июля, сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию. Уточняется, что погибшие были пациентами клиники.

Продолжается эвакуация персонала и пациентов из учреждения. Возгорание возникло в одной из палат, впоследствии загорелась крыша здания. Причина пожара на данный момент неизвестна.

Крупный пожар в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана в новогоднюю ночь унес жизни нескольких десятков человек. Во время пожара в заведении находилось около 200 человек. Многие оказались в ловушке из-за быстрого распространения огня и недостаточного числа аварийных выходов. Люди пытались спастись через окна, а родители прибежали к бару в поисках своих детей.

В марте не менее шести человек стали жертвами пожара в автобусе в городе Керцерс на западе Швейцарии, еще трое госпитализированы. Сгоревший транспорт принадлежал компании PostBus, входящей в национальную почтовую службу.