Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности

Отметим, это не первый случай, когда Андрей Бочаров снимает руководителей с должности за неспособность выполнить поставленные задачи. Глава региона лично контролирует ситуацию и при необходимости принимает жёсткие оргвыводы. Так, например, в 2025 году после осмотра недостроенных объектов Андрей Бочаров отстранил от должности главу ГКУ ВО «Управление капитального строительства» Андрея Козьменко. Чиновник сорвал строительство и реконструкцию медицинских учреждений в Советском районе Волгограда.