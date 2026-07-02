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Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение освободить от занимаемой должности председателя регионального комитета.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение освободить от занимаемой должности председателя регионального комитета ЖКХ Дмитрия Баранова. Информацию об этом подтвердили ИА «Высота 102» в пресс-службе обладмина.

По данным известного инсайдами портала volganet.net, председатель комитета лишился кресла после прошедшего в минувшей вторник совещания по ЖКХ. К Дмитрию Баранову возникли вопросы по обеспечению безопасности в жилищно-коммунальной сфере и своевременности принимаемых чиновником решений. По итогу мероприятия глава региона уволил руководителя.

Согласно информации собственных источников ИА «Высота 102», губернатор Андрей Бочаров озвучит информацию о кадровых перестановках уже в ближайшее время.

Отметим, это не первый случай, когда Андрей Бочаров снимает руководителей с должности за неспособность выполнить поставленные задачи. Глава региона лично контролирует ситуацию и при необходимости принимает жёсткие оргвыводы. Так, например, в 2025 году после осмотра недостроенных объектов Андрей Бочаров отстранил от должности главу ГКУ ВО «Управление капитального строительства» Андрея Козьменко. Чиновник сорвал строительство и реконструкцию медицинских учреждений в Советском районе Волгограда.

Фото: Волгоградская областная дума.