Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение освободить от занимаемой должности председателя регионального комитета ЖКХ Дмитрия Баранова. Информацию об этом подтвердили ИА «Высота 102» в пресс-службе обладмина.
По данным известного инсайдами портала volganet.net, председатель комитета лишился кресла после прошедшего в минувшей вторник совещания по ЖКХ. К Дмитрию Баранову возникли вопросы по обеспечению безопасности в жилищно-коммунальной сфере и своевременности принимаемых чиновником решений. По итогу мероприятия глава региона уволил руководителя.
Согласно информации собственных источников ИА «Высота 102», губернатор Андрей Бочаров озвучит информацию о кадровых перестановках уже в ближайшее время.
Отметим, это не первый случай, когда Андрей Бочаров снимает руководителей с должности за неспособность выполнить поставленные задачи. Глава региона лично контролирует ситуацию и при необходимости принимает жёсткие оргвыводы. Так, например, в 2025 году после осмотра недостроенных объектов Андрей Бочаров отстранил от должности главу ГКУ ВО «Управление капитального строительства» Андрея Козьменко. Чиновник сорвал строительство и реконструкцию медицинских учреждений в Советском районе Волгограда.
Фото: Волгоградская областная дума.